Saisoneröffnung auf der Galopprennbahn

Ausgabe April 2017

Anzeige: 120 Jahre Kölner Renn-Verein – Galopp verbindet Köln

Feiern Sie mit uns und den schnellen Vollblütern einen besonderen Jubeltag. Kölns traditionsreichster Sportverein, der Kölner Renn-Verein 1897 e.V., feiert in diesem Jahr auf der Galopprennbahn in Weidenpesch sein 120. Jubiläum. Und das möchten wir mit Ihnen, liebes treues Publikum, feiern.

Der Ostermontag eröffnet im Jubiläumsjahr traditionsgemäß die Kölner Rennsaison. Der Eröffnungsrenntag steht ganz unter dem Motto „Galopp verbindet Köln“. (17.4., ab 13h)

Erleben Sie mit uns zusammen den Start in einen Renntag voller Höhepunkte. Von kölscher Musik über Karneval bis hin zum 1. FC Köln. Kölsche Institutionen feiern mit uns in Weidenpesch. Los geht es am Ostermontag mit einem kölschen Legenden-Rennen sowie dem Live-Auftritt von Björn Heuser. Dazu gibt es noch Torwand-Schießen mit FC-Star und U-21 Coach Patrick Helmes und einen besonderen Auftritt von Haie Maskottchen Sharky.

Sportlich findet bereits zum Saisonauftakt mit dem Karin Baronin von Ullmann – Schwarzgold-Rennen eine erste wichtige Prüfung für den dreijährigen Stuten-Jahrgang statt, ein Hochkaräter sozusagen. Die Gruppe 3-Prüfung trägt den Namen einer großen Gönnerin des deutschen Turfs, die 2002 mit der Goldenen Verdienstmedaille die höchste Auszeichnung im deutschen Rennsport erhielt.

Neben sportlich interessanten Rennen im Rahmenprogramm können auch unsere jüngsten Besucher sich wieder auf einen abwechslungsreichen Nachmittag im Weidenpescher Park freuen.

Das Team der neuen Gastronomie freut sich, den Besuchern neue kreative Snacks und Gerichte im Biergarten und auch in den beiden Gaststätten servieren zu können.

Den Anfang macht dabei die Jubiläumswurst, die exklusiv für den Saisonauftakt von Spitzenkoch Mario Kotaska kreiert wurde.

FC-RENNTAG zugunsten der Stiftung 1. FC Köln – mit VIP-All Inklusive-Ticket (25.4., ab 16.30h)

Der erste After-Work- Renntag der Galoppsaison 2017 steht am Dienstag, 25. April, ganz im Zeichen des 1. FC Köln und seiner Stiftung. Bereits zum 6. Mal hat der FC-RENNTAG eine besondere Bedeutung im Kölner Veranstaltungskalender. Seit der gelungenen Premiere in 2012 kommen jährlich tausende Besucher auf die Kölner Galopprennbahn zu dieser vom 1. FC Köln und Kölner Renn-Verein organisierten Galopp-Veranstaltung zugunsten der Stiftung 1. FC Köln.

Packende Pferderennen und zahlreiche FC-Profis zum Anfassen. Unter diesem Motto steht der FC-RENNTAG, der ein abwechslungsreiches Programm aus Sport und Unterhaltung bietet. Dabei können die Besucher mit etwas Glück sowohl bei den Wetten gewinnen als auch einen der außergewöhnlichen Preise der FC-Tombola mit nach Hause nehmen. Die Profis des 1. FC Köln werden um ca. 17:45 Uhr zu einer Autogrammstunde auf die Rennbahn kommen und sich den zahlreichen Fans präsentieren.

82. Gerling-Preis: Benefizrenntag und Kasalla Live Auftritt (7.5., ab 13.30h)

Spannender Galopprennsport, Auftakt zur German Racing Champions League-Serie mit dem 82. Gerling-Preis und Benefizrenntag zugunsten des Kinderschutzbundes Köln – in dieser Konstellation seit jeher ein Publikumsmagnet.

Neben dem geplanten Start von Publikumsliebling Kasalla im 82. Gerling-Preis haben auch die fünf Jungs der gleichnamigen kölschen Kultband ihr Kommen zugesagt. So gibt es nach dem letzten Rennen ab ca. 18.30 Uhr auf der Wiese vor der Tribüne einen Live Auftritt von Kasalla „aus der Stadt mit K“.

Weitere Infos auf www.koeln-galopp.de.

