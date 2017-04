Ausgabe April 2017

Anzeige: 26.4., 20h, Kulturkirche Köln, Tickets

Noch im letzten Herbst waren FRIDA GOLD auf ausgedehnter Deutschlandtour und stellten ihr jüngstes Album „ALINA“ ihren Fans vor. Jetzt kündigen sie im April vier Shows in besonderen Locations und einmaligem Setup an. Als Duo bringen Andi und Alina die Songs zurück zu ihrem Ursprung. Dahin wo alles entsteht, an die Gitarre und ans Klavier. Gespannt fieberten letztes Jahr alle Fans dem neuen Album von FRIDA GOLD entgegen. Seit dem 30.09. ist das neue Werk nun auf dem Markt und bringt u.a. mit ehrlichen und herzergreifenden Titeln wie „Wir sind Zuhaus“ und „Langsam“ erstklassige Popsongs hervor. Frontfrau Alina versprüht darüber hinaus mit ihrer einzigartigen, samtigen Stimme und ihrem starken Auftreten pure Eleganz. Die Band selbst blickt der erneuten, innigen Zusammenkunft mit ihren Fans fröhlich entgegen und lässt verlauten: „Wir freuen uns sehr bald wieder da draußen zu sein. Die Begegnungen mit euch auf unserer letzten Tour waren wunderbar, so wunderbar intim. Diese Momente haben wir besonders geliebt. Wir wollen daran anknüpfen, und diese Nähe noch mal aufgreifen und Abend für Abend intensivieren.“

