Willer – „Zeitlos“ Album Release Show

Ausgabe April 2017

15.4., 20h, JUNGLE (Ehemals Werkstatt), Grüner Weg 1b, 50825 Köln, Tickets

Stille. Ein Wort, das in der Musik nur selten zu finden ist. Doch genau dies ist der Ausgangspunkt des Abenteuers, auf das uns der Sänger und Gitarrist WILLER mit seinem neuen Album „Zeitlos“ mitnimmt. „Du öffnest die Tür, es beginnt eine Reise…“ sind die ersten Laute, die einem in die Ohren fliegen, wenn man es einlegt. Sie sind direkt. Echt. Fast hypnotisch. Man wird direkt abgeholt und auf eine Art und Weise eingesogen, dass alles miteinander verschmilzt und man im wahrsten Sinne des Wortes Eins ist mit der Musik. Man beginnt diese Reise gemeinsam mit dem Künstler und sie verspricht, bewegend und besonders zu werden.

Der Singer/Songwriter Thorsten Willer ist bereits seit seiner frühen Kindheit Musiker und kann daher auf eine Erfahrung zurückgreifen, die es ihm nicht nur erlaubt, über ausschließlich echte Erlebnisse zu schreiben, sondern auch, diese so in Worte zu kleiden, dass der Hörer sie ihm glaubt und sie zudem wie ein Bild vor sich sieht. Mit leichtem Witz weiht WILLER seine Hörer bei „Blasse Fotos“ somit in seine guten und weniger guten Erfahrungen mit seiner ersten Band ein. WILLER hat alle Energien in das Songwriting, die Aufnahmen und das Artwork von „Zeitlos“ gesteckt. Er ist auf dem Album nicht nur als Sänger und Gitarrist zu hören, sondern auch am Klavier und ist zudem auch Hauptproduzent der Platte. Diese künstlerische Freiheit hört man auch in der zweiten Hälfte des Albums. „Zeitlos“ ist nach „Wovon sollen Lieder reden“ aus dem Jahr 2014 das zweite deutschsprachige Werk von WILLER. Mit mehreren tausend verkauften Einheiten und hohen 6-stelligen Streaming-Zahlen haben ihm seine Fans ihre Treue bewiesen. Das Warten auf WILLERS neuen Silberling hat sich gelohnt, denn er ist ein Singer/Songwriter, der genau weiß, wie er die Zeit zwischen zwei stillen Momenten füllen muss, um seine Hörer zu bewegen und zu begleiten.

Wir verlosen 3 x die CD und 2 x 2 Tickets.

Einsendeschluss ist der 13.4.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!