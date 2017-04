TINI „Got Me Started“-Deutschland-Tour

Ausgabe April 2017

Anzeige: 16.4., 14h + 18h, LANXESS arena, Tickets

Am Samstag startete TINI ihre „Got Me Started“- Tour in Stuttgart. Die internationale Produktion begeisterte die Fans mit mitreißenden Choreografien, einer imposanten Lichtshow und einem außergewöhnlichen Showkonzept. TINI wird mit ihrer „Got Me Started“-Tournee noch bis zum 06.05. in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein. Rund anderthalb Stunden dauerte die Show der Extraklasse und riss jeden Konzertbesucher mit: Egal ob bei Songs aus ihrem Soloalbum „Tini“ oder Klassiker der Serie „Violetta“ – die kleinen und großen „Tinistas“, waren bei allen Songs textsicher, mit voller Leidenschaft dabei und erlebten zahllose Gänsehautmomente. Unterstützt wurde TINI bei dem Tourauftakt von ihrer Band, einer Vielzahl von Tänzerinnen und Tänzern und ihren Background-Sängerinnen. Vor allem die Lichtshow beeindruckte das Publikum. Egal, ob bei Balladen wie „Te Amo a Ti“ und „Handwritten“ oder Dance-Pophits wie „Got Me Started“ und „Finders Keepers“ mit unzähligen Lichtpunkten, Lichtkegeln und Videoeinspielern wurden ganz unterschiedliche Stimmungen erzeugt, die nicht nur Kinderaugen leuchten ließen.

Ein Highlight der Show war zweifelsohne TINIs Performance von „Let it Go“ (Libre Soy), dem Titelsong aus Disneys „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“. Mit der Kombination aus poppigen Choreografien, einer eindrucksvollen Gesangspower und jeder Menge Spaß an der Sache hat TINI einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie zu den besten Live-Stars ihrer Zeit zählt. „Es wird gekreischt, geheult, geschwärmt, jedes Wort auf Spanisch mitgesungen – für Mädchen unter 16 Jahren ist Stoessel einer der größten Stars der Welt.“ (Südwest Presse). TINIs Karriere geht seit dem Start der Erfolgsserie „Violetta“ im Jahr 2014 steil bergauf: Mit 14 Millionen Zuschauern ist die Serie die erfolgreichste bei den jungen Mädchen, ihr Soloalbum TINI schaffte es ganz nach vorn in den Charts und nun ist sie zum ersten Mal auf Solotour durch die größten Arenen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bereits nahezu 100.000 verkaufte Karten zeigen die große Begeisterung der Fans für die Künstlerin und ihre grandiose Live-Show.

Support: Mike Singer + New Hope Club

An Mike Singer führt derzeit kein Weg vorbei: Mike Singer entwickelte sich über das vergangene Jahr vom YouTube-Geheimtipp zum absoluten Shooting Star. Sein Soloalbum „Karma“ (Warner Music) stieg sofort auf Platz 1 der Charts ein und bei seinen Auftritten fliegen ihm die Herzen der Mädchen nur so entgegen. Exklusiv für die Konzerte in Köln wird Mike Singer als Support Act von TINI auf der Bühne stehen. Der gebürtige Kölner freut sich jetzt schon auf ganz besondere Konzerte: „Meine Songs vor so vielen Menschen zu präsentieren ist ein echter Traum, der wahr wird, und das dann in Köln auch noch vor Heimpublikum. TINI ist eine wunderbare Künstlerin und ich freue mich riesig sie als Support Act zu unterstützen.“ TINI über Mike Singer: „Ich habe Mike vor kurzem in Hamburg getroffen und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Er hat eine wundervolle Stimme.“ In Köln wird zudem die britische Boyband New Hope Club als zweiter Support Act dabei sein. TINI freut sich auf so hochkarätige Verstärkung an ihrer Seite. „Got Me Started“ das ist das Motto der internationalen Produktion, bei der Superstar Martina TINI Stoessel ihre kleinen und großen Fans mit einer aufregenden Mischung aus Songs ihres Soloalbums „Tini“ (Universal Music), dem Filmsoundtrack sowie der Erfolgsserie Violetta begeistern wird. Die Tinistas erwartet eine faszinierende Show aus poppigen Choreografien, wunderschönem Gesang, leuchtenden Bühnenbildern und jeder Menge Glitzer – kurzum: Eine Show mit Mitsing-Garantie und glücklichen Mädchenherzen.

