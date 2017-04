FC Köln nach Derbypleite unter Zugzwang

Ausgabe April 2017

Zweite Niederlage aus zuletzt drei Spielen erhöht Druck beim FC

Fast eine Woche nach der Niederlage gegen Dauerrivale Gladbach ist die Stimmung in Köln noch getrübt. Nicht nur, dass die Stöger-Elf das Derby gegen die Borussia verloren hat, auch die Europa League Plätze sind ein Stück weiter weggerückt.

Dabei konnte der FC gegen Gladbach durchaus ansehnlichen Fußball bieten. Doch sie haben es sich nicht unbedingt leicht gemacht, besonders in der Anfangsphase war Gladbach am Drücker und ging auch dementsprechend mit 1:0 in Führung. Vestergaard war nach Eckball zur Stelle und konnte aus ungefähr elf Metern mit einem wuchtigen Kopfball die Führung erzielen.

Köln glich postwendend aus, nicht zuletzt dank eines Traumpasses von Top-Torjäger Modeste auf Clemens, der vor Sommer lässig einschieben konnte.

Köln glich postwendend aus, nicht zuletzt dank eines Traumpasses von Top-Torjäger Modeste auf Clemens, der vor Sommer lässig einschieben konnte.

Den erneuten Führungstreffer durch Traore glich Modeste dann höchstpersönlich aus, doch am Ende entschied der Siegtreffer von Stindl die Partie und die Fohlenelf holte sich den verdienten Sieg. Modeste hat mit seinem 23. Bundesligator immer noch die Chance auf die Torjägerkrone.

Ist die Europa League noch möglich?

Einfacher hat es sich der FC mit der Niederlage definitiv nicht gemacht. Einerseits konnten Freiburg und Hertha BSC Berlin ihre Partien gewinnen und somit am FC vorbeiziehen, andererseits hat man mit der Derbypleite den größten Verfolger stark gemacht.

Dennoch, alles scheint noch möglich, immerhin stehen noch sechs Partien in der Liga an. Und sowohl Berlin als auch Freiburg wirken nicht konstant genug, als dass Köln chancenlos wäre. Und mit einem Modeste in Top-Form hat man ohnehin eine Waffe in den eigenen Reihen.

Transfers für nächste Saison?

Gute Neuigkeiten konnten die Verantwortlichen des FC Köln am Wochenende dennoch verkünden. Denn Einser-Goalie Horn hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt bis 2022. Aber, und hier kommt der Haken: Horn kann Köln dank einer Ausstiegsklausel schon 2018 für eine festgelegte Ablösesumme verlassen.

Immerhin scheint es, dass die neue Ablösesumme deutlich höher liegt, als die 9 Millionen Ausstiegsklausel im alten Vertrag. Abgesehen davon könnte Horn noch lange Kölner bleiben. Er selbst sagte nach der Verlängerung: „Der FC ist mein Verein und Köln meine sportliche Heimat.“

Worte die den Köln Anhängern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollten. Doch im Fußball weiß man nie was passiert. Eine Unterschrift bedeutet im schnelllebigen Profisport manchmal nicht viel mehr als ein loses Versprechen.

Köln und seine Anhänger hoffen in diesem Fall, dass an Horns Worten mehr dran ist.

