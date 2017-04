„E WIE EINFACH“ mal abheben

Ausgabe April 2017

Impressionen der Domstadt aus luftiger Höhe

Wer in den letzten Tagen einmal den Blick in Richtung Himmel schweifen ließ, mag vielleicht das ein oder andere Luftschiff über Kölns Skyline hinwegfliegen sehen haben. „E wie Einfach“ hat uns von koelner.de die Möglichkeit gegeben, mit an Bord zu kommen und Köln, bei traumhaftem Wetter, einmal aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit konnte das 41m lange und 13m hohe Luftschiff auch schon aus Bilderstöckchen starten und seine Reise Richtung Dom und Rhein Energie Stadion antreten. Den fabelhaften Ausblick über die Dächer Kölns könnt ihr in der folgenden Bilderserie nachverfolgen:

Mit Domblick « Zurück 1 | 15 Weiter » Köln aus Nord-Westen Foto: Manuel Sterk Blücherpark Foto: Manuel Sterk Colonius und Herkules-Hochhaus Foto: Manuel Sterk Agnesviertel Foto: Manuel Sterk Der Rhein nach Süden Foto: Manuel Sterk Tanzbrunnen Foto: Manuel Sterk Kölner Dom von Osten Foto: Manuel Sterk Der Rhein nach Norden Foto: Manuel Sterk Dom und Hauptbahnhof Foto: Manuel Sterk Dom und Hohenzollernbrücke von Süden Foto: Manuel Sterk Foto: Manuel Sterk Kwartier Latäng Foto: Manuel Sterk Köln vom Grüngürtel Foto: Manuel Sterk Melatenfriedhof Foto: Manuel Sterk RheinEnergieStadion Foto: Manuel Sterk e-mail