Apassionata: „Cinema of Dreams“

Ausgabe April 2017

22.4., 14h + 19h und 23.4., 12h, Lanxess-Arena, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 26-86 €

Als in einer Kleinstadt endlich das lang ersehnte Kino eröffnet, gehen die Freunde Eve und Tom gleich zur ersten Vorstellung. Sie sind sofort begeistert und tauchen tief in die fantastische Welt des Films ein. Die neue Apassionata-Show „Cinema of Dreams“ begleitet die beiden auf ihrer Reise durch die Kino- und Fernseh-Geschichte des 20. Jahrhunderts. In spannenden, romantischen oder lustigen Episoden treffen Eve und Tom unter anderem auf verwegene Piraten, die mit ihren Pferden stürmische Stunts vollführen, und auf einen TV-Master, der niedliche Mini-Ponys präsentiert. In klassischen Pferde-Dressuren beweisen die Darsteller ihre hohe Reitkunst, die mit eindrucksvollen Lichteffekten, liebevoll gestalteten Kostümen, stimmungsvollen Melodien und Choreografien in Szene gesetzt werden.