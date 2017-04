Die Schlösser aus Sand

F 2015, R: Olivier Jahan; D: Emma de Caunes, Yannick Renier; Start: 27.4., Cinenova, Odeon

Tragikomödie Die Fotografin Eléonore reist an die Küste der Bretagne, um dort das Ferienhaus zu verkaufen, das ihr vom Vater vermacht wurde. Sie braucht das Geld, weil die Geschäfte schlecht laufen. Begleitet wird sie von ihrem Ex-Freund Samuel, mit dem sie in dem Haus viele glückliche Tage verbracht hat. Er soll ihr bei der Reise an die Cotes d’Armor moralische und handwerkliche Unterstützung leisten, um das Haus für den Verkauf herzurichten. Die beiden empfinden noch viel füreinander, doch sie kommen kaum dazu, ihre alte Beziehung wieder aufleben zu lassen, denn die Immobilienmaklerin Claire schleust an dem Wochenende die Interessenten durch das Haus. Ungemein feinfühlig und mit viel Sinn für Humor erforscht der brillant fotografierte, tragikomische Liebesfilm die Gefühlslage seiner Protagonisten. -nr