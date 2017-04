Ein Dorf sieht schwarz

Ausgabe Mai 2017

F 2016, R: Julien Rambaldi; D: Marc Zinga, Aïssa Maïga; Start: 20.4., Cinenova

Komödie Frankreich im Jahre 1975. Der aus Zaire stammende Seyolo Zantoko hat gerade in Lille sein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen und hofft auf eine vielversprechende Anstellung in Frankreich. Die Provinzgemeinde Marly-Gomont muss dringend vor der Bürgermeisterwahl den vakanten Posten des Dorfarztes besetzen und lockt Sevolo in den Norden. Dort muss sich der neue Arzt allerdings nicht nur gegen die rassistischen Ressentiments der Dörfler behaupten, sondern auch seine Frau und die beiden Kinder bei Laune halten – die Familie dachte, die Praxis sei in Paris. Die auf wahren Begebenheiten beruhende Integrationskomödie kommt nuancierter daher, als es der krachledernde deutsche Titel vermuten lässt. Vor allem die Episoden um den schmutzigen Wahlkampf zielen mit scharfem Humor auf unselige Praktiken heutiger Populisten. -nr