Einsamkeit und Sex und Mitleid

Ausgabe Mai 2017

D 2017, R: Lars Montag; D: Rainer Bock, Eva Löbau; Start: 4.5., Cinenova, Odeon

Tragikomödie Die Verfilmung von Helmut Kraussers gleichnamigem Roman wirft einen mitleidlosen, sarkastischen Blick auf die Befindlichkeiten der Großstadtmenschen. Dabei stammen die verlorenen Seelen meist aus der Mittelschicht. In den lose zusammenhängenden Episoden geht es um Ängste und Sehnsüchte und wie der Mensch mit den ihm zu Verfügung stehenden modernen Mitteln damit umgeht. Dabei scheut sich der Film nicht, seine Figuren in grotesk-komischen Situationen bloßzustellen, gerade wenn es darum geht, in einer in Ich-AGs zerfaserten Gemeinschaft Liebe und oder Sex zu finden. Der provokante Erzählton und die Lust auf eigenwillige Stilmittel führen aber auch immer wieder dazu, dass das Kaleidoskop einer kriselnden Gesellschaft ein gestochen scharfes Bild der Gegenwart liefert. -nr