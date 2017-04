Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ausgabe Mai 2017

USA 2017, R: James Gunn; D: Chris Pratt, Zoe Saldana; Start: 27.4., Cinedom, Filmpalast

Fantasy Der Star-Lord und die übrigen „Guardians of the Galaxy“ rocken mal wieder das Universum. Ihre nächste Mission, bei der sie das Volk der Sovereign People von einem Monster befreien, ist auch ein voller Erfolg. Allerdings kann es Rocket nicht lassen, den ausgehandelten Deal – ihnen wird die Killerin Nebula ausgeliefert – zu seinen Gunsten zu verändern, indem er noch galaktische Energiequellen mitgehen lässt. Ayesha, die Anführerin der Sovereign People, schickt ihnen die Ravagers hinterher und prompt sind die „Guardians“ mal wieder in der Rolle der Gejagten. Dabei wird die Truppe getrennt und die Helden müssen sich allein durchschlagen. Auf ihrem schrägen Trip treffen sie auf alte Feinde, die zu neuen Verbündeten werden. Zum Erfolgsteam der schrägen Weltraumsaga gesellt sich diesmal u. a. Haudegen Kurt Russell. -ic