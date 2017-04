Home & Style

Ausgabe Mai 2017

Grüner Möbeltrend – Stühle aus Biomaterial

Sitzen auf Seegras, Kartoffeln oder Blättern? Neue Biowerkstoffe für die Produktion von Stühlen machen es möglich. Designer entdecken die Natur als Inspirationsquelle und gestalten klassische Sitzmöbel mit einem grünen Anspruch. Auf der Suche nach ressourcenschonenden Materialien entdecken Designer heute natürlichen Abfall als Inspirationsgeber. Zahlreiche Entwürfe experimentieren mit Pflanzen- und Gemüseresten und ähnlichen organischen Überbleibseln. Im Vergleich zu herkömmlichen Werkstoffen bieten diese Biomaterialien entscheidende Vorteile: Sie sind in großen Mengen vorhanden, frei verfügbar und lassen sich auf nachhaltige Weise weiter verwerten. Pflanzenabfall, der sonst als Sondermüll auf Deponien landet, findet als Biokunststoff neue Verwendung. So schuf Jarrell Goh aus Singapur seinen „Potatoe Chair“ aus Abfällen der Kartoffelindustrie und zeigt damit, dass Ökodesign sehr stylisch sein kann. Elegant sind auch der Lounge und der Dining Chair des Kizis Studio mit Sitz in Athen und London. Das zu 100 Prozent abbaubare Biomaterial für ihre Sitzschalen besteht aus Artischockenresten. Die kommende interzum beschäftigt sich vom 16. bis zum 19. Mai auf einer eigenen Sonderfläche mit nachhaltigen Werkstoffen. Unter dem Motto „Circular Thinking“ wird in Halle 4.2 z. B. gezeigt, wie Stühle aus gebrauchten Jeanshosen entstehen.

Mehr Komfort für wenig Platz – Wohnraum zum Verwandeln

Besonders in den Städten ist Wohnraum heute knapp. Mehr und mehr Menschen leben auf immer kleineren Wohnflächen. Aussteller der interzum überdenken daher die Gestaltung der Einrichtung. Mit wandlungsfähigen Möbeln und Interiorkonzepten sorgen sie für großen Komfort auf engstem Raum. Aus wenig Platz viel zu machen ist eine aktuelle Herausforderung für Planer. Denn die Städte werden teurer und der Raum wird knapper. „Kleine Größe hat Zukunft“, meint auch die Architektin Krista Blassy. Gemeinsam mit Häfele entwickelte sie die aktuelle Wohnstudie „MicroApart 20/30“. Der Beschlagspezialist und Aussteller der kommenden interzum bietet mit der Studie eine wandelbare Lösung für kleinste Flächen. Je nach Wohnungsgröße und Ausstattungsniveau lässt sich „MicroApart 20/30“ ab einer minimalen Wohnfläche von knapp unter 20 Quadratmetern individuell skalieren. Die Neuheiten für die Gestaltung solcher Verwandlungskünstler zeigt die kommende interzum. Als weltweit größtes Branchenevent bietet die Messe vom 16. bis zum 19. Mai einen umfassenden Überblick über Innovationen für den Innenausbau und die Möbelfertigung. Auch für Pendler und moderne Nomaden hält die interzum Inspirationen für platzsparendes Wohnen bereit. Auf der Sonderfläche „Mobile Spaces“ in Halle 10.1 zeigt die Messe bewegliche Räume wie das „Tiny House“. Auf acht Quadratmetern wird ein Wohnraum geboten, dessen Innenausstattung der Tischlerei Bock ganz individuell gestaltbar ist. Und der Clou: Das „Tiny House“ lässt sich auf Rädern überall hin bewegen.