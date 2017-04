Musik und Artistik – wunderbar vereint

Ausgabe Mai 2017

Die Höhner Rockin’ Roncalli Show kommt nach Köln.

Zum Finale des Roncalli-Jubiläums wird mit guten Freunden gefeiert: Vom 10. bis zum 28. Mai 2017 präsentieren die Höhner und Roncalli im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag des Circus die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ im Zeltpalast an der Design Post Köln. „Funambola – Capriolen des Lebens!“ – unter dieses Motto haben sie ihr aktuelles gemeinsames Projekt gestellt, in dem sich artistische Höchstleistungen und die Musik der Höhner zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis verbinden.

Der Seiltanz des Lebens

Funambola, der italienische Begriff für den Seiltanz, inspirierte die Kölner Kult-Institutionen bei der Neuauflage der beliebten Höhner Rockin’ Roncalli Show. Die jongliert mit den „Capriolen des Lebens“, so der Untertitel, und widmet sich musikalisch-artistisch den großen und kleinen Gegensätzen, die unser Leben im Gleichgewicht halten. Das Herzstück bleibt die beliebte Musik der Höhner, zu der die Darbietungen von Roncalli wie maßgeschneidert passen. Egal, ob die Akrobaten temporeich durch den Zirkushimmel fliegen oder hochkonzentriert poetische, fast meditative Nummern darbieten – die Höhner finden immer den richtigen Ton und schrieben für diese Show eigens den Titelsong „Funambola“.

Eine Show mit vielen Highlights

Den Seiltanz des Lebens illustrieren wunderbare Künstler aus dem Hause Roncalli. Da schwirrt Jose Henry Caycedo als spitzohriges Fabelwesen über den schmalen Grat, wiegt sich ein frisch verliebtes Paar in einem wogenden Riesenrad und setzt riskant auf „Kopf oder Zahl“ (Pile ou Face), interpretieren mit den Novruzov Brothers der große und der kleine Bruder Gegensätze auf amüsante Art und Weise – und die famos- frechen Fred und Bert kleine Unterschiede zwischen Frau und Mann. Wurfakrobatik und Menschenpyramiden – das geht nur mit Balance und miteinander, wie die vier jungen Ukrainer von Crazy Flight unter Beweis stellen. Und wer könnte das Wechselhafte im Leben mit größerer Leichtigkeit präsentieren als das Quick Change Duo Minasov, das nach langer Zeit zur Höhner Rockin’ Roncalli Show zurückkehrt? Alena Ershova vereint Handstand-Artistik mit Hula-Hoop. Anna de Carvalho hingegen erobert den Zirkushimmel und tanzt in ihrer Flying-Pole- Performance scheinbar schwerelos mit und an der Stange. Voll Energie stürmt die neunköpfige Artistengruppe Sol de Cuba in die Manege, formiert sich zu unglaublichen menschlichen Pyramiden oder wirbelt in tollen Kapriolen durch die Lüfte.

Höhner Rockin’ Roncalli Show, 10.-28.5., Platz an der Design Post, www.hoehner-rockin-roncalli.de, Tickets

