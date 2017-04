Niederländischer Kultursommer

Ausgabe Mai 2017

Das Kulturprogramm in Holland macht Schlagzeilen. Wir präsentieren sechs Highlights.

Die wilden Achtziger, gestohlene Meisterwerke, künstlerische Miniaturen und Pop in königlicher Umgebung, dies und noch viel mehr bietet das kulturelle Programm in den Niederlanden.

Gemeentemuseum Den Haag

Zu einer Reise durch das Leben des Piet Mondrian (1872–1944) entführt das Gemeentemuseum in Den Haag seine Besucher ab dem 3. Juni. Der Trip beginnt in Amsterdam, führt über Paris und London und endet in New York. Die Mondrian-Sammlung besteht aus 300 Exponaten und ist somit die umfangreichste der Welt. Die Ausstellung „Die Entdeckung Mondrians“ endet am 24. September.

Het Noordbrabants Museum Den Bosch

Unter dem Titel „Die Achtzigerjahre – zwischen Schwarzsehern und Berufsoptimisten“ rückt Het Noordbrabants Museum Den Bosch ab dem 3. Juni die Achtziger in ein neues Licht. Diese Dekade hat nicht nur den Gameboy oder den Discman hervorgebracht – 1988 konnte die niederländische Fußballnationalmannschaft mit dem Gewinn der Europameisterschaft das Land in Ekstase versetzen.

Rijksmuseum Amsterdam

Das Rijksmuseum präsentiert die vielleicht kleinsten Meisterwerke der niederländischen Kunstgeschichte: virtuos geschnitzte Miniaturaltare, Särge, Schädel und andere Bilder, die nur wenige Zentimeter groß sind. Sie stammen aus dem 16. Jahrhundert und sind nahezu unerforscht. Vom 17. Juni bis zum 17. September zeigt das Rijksmuseum unter dem Titel „Small Wonders“ rund 60 von 125 Werken dieser Art.

Van Gogh Museum Amsterdam

Zum ersten Mal seit 2002 kann man die „Meeressicht bei Scheveningen“ (1882) und „Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern“ (1885) im Van Gogh Museum betrachten. Beide Bilder sind gestohlen und kürzlich erst sichergestellt worden. Zudem zeigt die Ausstellung „Prints in Paris 1900“ bis zum 11. Juni über 1.800 Kunstdrucke, die das Straßenbild der Metropole zur Zeit des Fin de Siècle geprägt haben, darunter Entwürfe für das Theater Moulin Rouge oder das Kabarett Le Chat Noir.

Robeco Summer Nights

In Amsterdam trumpfen die Robeco Summer Nights vom 1. Juli bis zum 31. August mit 80 Konzerten auf. Neben Klassikensembles und Solokünstlern konzertieren auch renommierte Protagonisten aus Pop und Jazz. Gastspiele geben u. a. die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (26. Juli) und die Violinistin Arabelle Steinbacher mit den Münchner Symphonikern (6. August). Dasselbe Orchester spielt am 8. August Auszüge aus diversen Filmmusiken. Andrea Rebb