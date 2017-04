Ausgabe Mai 2017

30.6.-2.7., Fühlinger See, www.summerjam.de, Tickets

Drei Tage Partyspaß, chillen und tolle Musik erleben am See: Das Motto für das 32. Summerjam „The Everlasting“ steht in diesen unruhigen Zeiten für Kontinuität und Verlässlichkeit. Längst dem reinen Reggaefestival entwachsen, präsentiert sich Summerjam genreübergreifend mit Reggae, Dancehall, Hip-Hop und Elektro, einer kosmopolitischen Mixtur aus Moderne und neuen Entwicklungen der Musikszene, ohne dabei die traditionellen Werte zu vergessen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Damian Marley, Patrice, Nas, Sido und Joy Denalane. Raum für Entspannung bietet die Chill-out-Area und auch das schöne Seeufer lädt zum Verweilen ein. Das stimmungsvolle Ambiente wird, wie immer, von Galerien, Workshops, einem bunten Basar und der beliebten Kinderaktionsfläche unterstrichen.