Events in der Wohlfühloase

Ausgabe Mai 2017

Die Veranstaltungen der Thermen und Badewelt Euskirchen im Mai

Die Thermen und Badewelt Euskirchen können sich die Gäste nicht nur in der Sauna oder im Palmeparadies entspannen, sondern auch bei verschiedenen Events einen erlebnisreichen Tag oder Abend verbringen. Los geht es mit der langen Saunanacht am 5. und 19. Mai von 18-24 Uhr. Unter dem Motto „Viva España“ erleben die Besucher euphorische Fiesta und die Faszination Spaniens. Live-Musik, eine mitreißende Flamenco-Performance und ein perfekt abgestimmtes Aufgussprogramm machen den Besuch zu einem kleinen Spanien-Urlaub. Am Familienerlebnistag am 6. Mai erwartet die kleinen Besucher von 11-16 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm im Schwimmbad, welches Spiel, Spaß und Action verspricht. Hier kann man der Kreativität freien Lauf lassen, sich bei Wasserspielen austoben oder beim Entenangeln Geschick beweisen. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es von 18-24 Uhr die „Paradiesische Nacht“. Die textile Event-Reihe begeistert mit einem großen Show- Programm im Palmenparadies. Dabei entführen monatlich wechselnde Themen die Gäste beispielsweise nach Südamerika oder in die faszinierende Welt des Varietés. Auch am 6. Mai heißt das Motto „Viva España“.

Lange Saunanacht, 5. + 19.5. 18-24h; Familienerlebnistag, 6.5., 11-16h, Paradiesische Nacht, 6.5., 18-24h; Thermen und Badewelt Euskirchen, www.badewelt-euskirchen.de