Ausgabe Mai 2017

1.9., 20h, Otto-Maigler-See, Hürth-Gleuel, www.kölsche-nacht.de

In diesem Jahr bringen die Funken Rot-Weiss Gleuel zwei besondere Veranstaltungen an den Otto-Maigler-See in Gleuel. Am Freitag, dem 1. September, wird Hansi Hinterseer auf der Seebühne zu Gast sein. Er wird natürlich nicht allein, sondern mit seiner Liveband, dem „Tiroler Echo“, sowie seinem Chor auf der Bühne stehen. Der Tiroler Hansi Hinterseer ist weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus für Erfolgstitel wie „Du hast mich heut noch nicht geküsst“, „Amore mio“, „Tiroler Berge“, „Sieben rote Rosen“, „Hände zum Himmel“, „Hey Baby“, „Komm nach Tirol Señorita“, „Viva Tirol“, „Lieb mich nochmal“, „Egal wohin Du gehst“ und „Lebenslänglich mit Dir“ sowie „Komm und tanz“ bekannt.

