 Japan-Tag

Ausgabe Mai 2017

20.5., Rheinuferpromenade, Düsseldorf; japantag-duesseldorf.de

Ob Kampfkunst, traditionelle Musik oder Kulinarisches: Am 20. Mai darf wieder getrost hineingeschnuppert werden in alle möglichen Lebensbereiche der japanischen Kultur. Bevor um 23 Uhr das große Feuerwerk den Himmel ziert, findet am Mannesmannufer ein Cosplay-Modenschau-Wettbewerb statt. Der Preis: ein Flugticket nach Japan. Vor der Wiese des Landtags wartet eine Manga-Ausstellung und beim deutsch-japanischen Street-Soccer-Turnier trifft Fortuna auf japanische Ballkünstler. Fernab des Freiluft-Trubels, in der Black Box, laufen Kurzfilme aus Fernost. Und musikalisch hat die Bühne am Burgplatz Abwechslungsreiches in petto: Satoshi Katano zaubert an der Bambuslängsflöte Shinobue. Im Anschluss kombinieren Akara klassische japanische Instrumente mit gepflegtem Rock. -NaB

