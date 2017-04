Kunstdoppel

Ausgabe Mai 2017

Ausstellungen von Danny McDonald und Avery Singer im Kölnischen Kunstverein

In zwei parallel laufenden Ausstellungen widmet sich der Kölnische Kunstverein aktuell US-amerikanischen Künstlern. Die gebürtige New Yorkerin Avery Singer (* 1987, Ausstellung „Sailor“), fertigt unter der Verwendung von Airbrush- und Computer-Technik großformatige Malereien. Ihre faszinierenden Bildschöpfungen erinnern stilistisch an die Formensprache des französischen Kubismus und reflektieren dabei gesellschaftspolitische Themen. Danny McDonald (Ausstellung „The Beads & Other Objects“), 1971 in Los Angeles geboren, wurde Kunstkennern als Mitglied des legendären Künstlerkollektivs „Art Clubs 2000“ bekannt. Seine Arbeit umfasst vor allem Skulpturen und Filme, die sich gegenseitig ergänzen. Für seine haptisch fassbaren Werke nutzt er überwiegend Spielzeugfiguren, aber auch andere Alltagsgegenstände, die er nach den Prinzipien der Assemblage-Technik derart miteinander verbindet, dass sich neue Sinnzusammenhänge ergeben. -jsz

Avery Singer: „Sailor“ und Danny McDonald: „The Beads & Other Objects“, Kölnischer Kunstverein, Di-So 11-18h. Bis 11.6.