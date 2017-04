Ausgabe Mai 2017

19.5.–30.7., NRW-Forum Düsseldorf; nrw-forum.de

Seit ihrer Gründung durch die Sportzeitung L’Auto 1903 ist die Tour de France auch ein mediales Ereignis. Anlässlich des Grand Départs zeigt das NRW-Forum in einer internationalen Gruppenausstellung die imposanten Bildwelten des härtesten und bedeutendsten Radrennens der Welt.

Weder Olympiade noch Fußball-WM – kein anderes Sportereignis ist derart faszinierend wie die Tour de France. Und keines liefert den Bildjournalisten spektakulärere Motive: atemberaubende Panoramen, mörderische Bergetappen, irre Abfahrten, ekstatische Fans und die „Helden der Landstraße“, die mit schier übermenschlicher Anstrengung gegen die Topographie und die Elemente kämpfen.

Unter dem Titel Mythos Tour de France präsentiert das NRW-Forum vom 19. Mai bis 30. Juli Arbeiten von 20 internationalen Künstlern, die sich dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähern: Fahrerporträts, Filmdokus, Installationen, Landschafts- und Stimmungsbilder aus über 80 Jahren Tour-Geschichte.

Legendäre Zeugnisse der Radsport-Historie sind die Aufnahmen berühmter Magnum-Fotografen aus den 1940er bis 1980er Jahren. „Flandrien“ heißt die Serie von Stephan Vanfleteren, der die großen Radsporthelden Belgiens porträtiert hat; Timm Kölln zeigt Bilder der Sportler kurz nach dem Zieleinlauf und mit „Along The Road“ machte sich Laurent Cipriani die Perspektive der Rennfahrer zu eigen: Vom Rücksitz eines Motorrads fotografierte er die wartenden Zuschauer an der Strecke.

Zum Mythos der Tour gehören seit Anbeginn auch ihre Schattenseiten: die Stürze, die Schmerzen, randalierende Fans und der Einsatz leistungssteigernder Mittel. Der 19-minütige Dokumentarfilm „Vive Le Tour“ (1962) des französischen Regisseurs Louis Malle liefert ein sehenswertes Gegenbild zu den strahlenden Helden.

Dass der Radsport auch einen gewissen Lifestyle verkörpert, beweist das britische Label Rapha, das mit einem Pop-up-Store für seine lässige Sportbekleidung vor Ort ist. Dem Velo steht ein individueller Look ebenfalls gut zu Gesicht: Parallel zur Ausstellung findet im NRW-Forum an jedem Sonntag ein „Pimp Your Bike“-Workshop statt, wo man sein mitgebrachtes Fahrrad nach allen Regeln der Kunst optisch aufmöbeln kann. -bk

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!