Ausgabe Mai 2017

19.5. (19-24 Uhr), Museum Abteiberg, Mönchengladbach; stiftung-sparda-west.de

Mode, Körper und Maschine: Diese Themen greift Alexandra Bircken in ihrer aktuellen Werkschau „Stretch“ auf. Im Rahmen der Sparda-Nacht am 19. Mai kann die Ausstellung nicht nur zu später Stunde und mit ausgesuchter kulinarischer Verpflegung besucht werden. Bircken selbst ist außerdem bei einem Künstlergespräch zu erleben, zusammen mit Museumsleiterin Susanne Titz und Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstvereins Hannover. Passend zu Birckens Augenmerk auf die Verletzlichkeit des Körpers, hält der Rennsportmediziner Christoph Scholl einen Vortrag zum Thema „Verletzungsmuster- und schutz bei motorisierten Zweiradfahrern“. Und als besonderes Schmankerl sorgen Melissa E. Logan (Chicks on Speed) und Nelly Ellinor für Musik.

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

