Ausgabe Mai 2017

7.5., 11–18h, Düsseldorf Airport; enjoydus.com

Bei der „Tour de l‘aéroport DUS“ geben sich am 7. Mai prominente Gäste den Lenker in die Hand: Didi Thurau, 1977 ganze 15 km lang im Gelben Trikot der Tour de France, und Jens Schmitt, Welt- und Europameister im Kunstradfahren, sind zu Gast. Ferner wartet eine halsbrecherische Live-Show: Zwölf Artisten begeben sich bei Europas größter Fahrrad-Hochseilshow in zwölf Meter Höhe. Zum Mitmachen animieren außerdem zahlreiche Stationen vom virtuellen Radrennen über eine Hochrad-Fahrschule bis hin zum Sky-Bike, bei dem man sich – sofern schwindelfrei– samt Gefährt in luftigen 13 m Höhe befindet. Wer lieber am Boden bleibt: Die Ausstellungen zu den Themen „200 Jahre Fahrrad“ und „Führungs-Trikots der Tour de France“ sind garantiert sehenswert. -dini

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

