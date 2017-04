Wenn Töne auf Laute treffen

Ausgabe Mai 2017

Unsuk Chin im Fokus von „ACHT BRÜCKEN“

Bei der siebten Ausgabe des Festivals „ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln“ wird in rund 50 Veranstaltungen aus den Bereichen Neue Musik, Jazz, Weltmusik und Pop das Verhältnis von Musik und Sprache erkundet. Im Fokus des diesjährigen Festivals steht die südkoreanische Komponistin Unsuk Chin, die mit 13 Werken vertreten sein wird. Den Auftakt zum Festival bildet die Veranstaltung „LIFT!“: In über vier Stunden werden dabei Studierende der Hochschule für Musik und Tanz Köln und das Studio Musikfabrik den Lanxess-Tower bespielen. Zur feierlichen Eröffnung am 29. Mai in der Kölner Philharmonie wird es die deutsche Erstaufführung von Peter Eötvös‘ „Halleluja – Oratorium balbulum“ geben. Eine feste Institution des Festivals ist der „ACHT BRÜCKEN Freihafen“. Von 11 Uhr morgens bis zum späten Abend lässt sich am 1. Mai an verschiedenen Veranstaltungsorten und bei freiem Eintritt die Musik von heute im perfekten akustischen Umfeld erkunden.

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln, 28.4. bis 7.5., diverse Veranstaltungsorte, Tel. 0221-28 01, Tickets