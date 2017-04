Das Wandern ist des Kölners Lust

Ausgabe Mai 2017

Ausflugstipps in und um Köln

Jetzt wo die kalten Tage langsam vorübergehen und die Bäume nicht mehr kahl und nackt am Wegesrand stehen, lohnt sich auch wieder der Schritt aus der Haustür. Der Frühling hat in NRW Einzug gehalten und lockt wanderlustige wieder raus ins Grüne. Ob durch die Teufelsschlucht in der Südeifel, hoch hinaus zum Drachenfels oder auf der Panoramaroute durch das Bergische Land, wer Lust auf lange Spaziergänge durch blühende Vegetationen hat, sollte sich diese Touren schon einmal vormerken. Aber auch Stadtinteressierten und Drahteselfreunden zeigen wir in zahlreichen Tipps, wo sich die freundlichen Tage am besten verbringen lassen.

