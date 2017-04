Lentpark-Camp in den Sommerferien

Ausgabe Mai 2017

Anzeige: 17.7. – 25.8., Mo-Fr, 9h – 16h, Preis 175€ pro Woche, Anmeldung und weitere Infos unter www.koelnbaeder.de

Es ist ein ganz schöner Kraftakt für berufstätige Eltern, alle Ferien- und Schließtage der Schule aufzufangen. Ein paar Wochen gemeinsamer Sommerurlaub mit der Familie sind für die meisten gesetzt, aber wer kann schon sechs Wochen freinehmen, um seine Kinder durchgehend zu betreuen? Die Lösung: Die KölnBäder bieten schöne Kinder-Aktivitäten in der Gruppe!

Während der kompletten NRW-Sommerferien 2017 bieten die KölnBäder wöchentliche Camps im Lentpark an. Als Partner für Erlebnispädagogik konnte der erfahrene Anbieter IFBE-Klassenfahrten / teamEXPERTE aus Köln gewonnen werden. Die Kinder werden durch ausgebildete Erlebnispädagogen und Rettungsschwimmer betreut und zum kreativen Spiel angeregt. Vom 17. Juli bis 25. August bewegt sich pro Woche täglich von montags bis freitags in der Zeit von 9:00 bis 16:00 Uhr eine Gruppe auf dem abgeschlossenen Gelände des Lentparks unter der qualifizierten Aufsicht eines festen Betreuer-Teams. Im Vordergrund stehen Spiel, Spaß und Gemeinschaft.

Die Sauna im Lentpark ist während der Ferien geschlossen und bietet eine ideale Rückzugsmöglichkeit für die Gruppe, zum Beispiel um zu Malen und zu Basteln. Das weitläufige Außengelände wird rege genutzt, nicht nur zum Schwimmen, Rutschen und Plantschen. Im Lentpark gibt es neben dem Naturbadeteich Plätze für Beachvolleyball und Beachsoccer auch einen Sand-Matsch-Spielplatz. In der Halle ist der Eisbereich abgetaut, dort werden – vor allem im Falle von Schlechtwetter – Ballspiele angeboten.

Der Lentpark ist ein idealer Ort für eine abwechslungsreiche Ferienwoche für Ihr Kind. Bei Interesse sollten Sie es schnell auf www.koelnbaeder.de anmelden – die Plätze sind begrenzt. Das Angebot richtet sich an Schulkinder ab 7 Jahre. Voraussetzung für eine Teilnahme ist das Seepferdchenabzeichen.

Die tägliche Badnutzung sowie Verpflegung inklusive Mittagessen sind im Preis von 175 € pro Kind und Ferienwoche inkludiert. Ein abwechslungsreiches Menü inklusive Rohkost und Nachtisch wird täglich angeboten. Mineralwasser ist selbstverständlich jederzeit verfügbar. An einem Tag wird in der Gruppe gemeinsam Obstsalat gemacht. Kleinere Ausflüge in die Umgebung sind geplant.