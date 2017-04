Urlaub in Nordrhein-Westfalen

Ausgabe Mai 2017

Königlich übernachten in den Burgen und Schlössern NRWs

Wer einmal herausfinden möchte, wie der mittelalterliche Adel hauste kann dies in einem der 30 Burgen und Schlösser Deutschlands tun. Die meisten der bewohnbaren Prachtbauten stehen in Nordrhein-Westfalen. Allein zehn davon gibt es in diesem Bundesland und laden zum Übernachten ein. Gerade für junge Leute bieten sie in Form von Jugendherbergen günstige Alternativen zu teuren Hotels. Wir zeigen im Folgenden die schönsten Burgen und Schlösser zu denen sich ein Ausflug und eine Übernachtung lohnen.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.