Armin Linke: „The Appearance of That Which Cannot Be Seen“

Ausgabe Mai 2017

Ludwig Forum Aachen, Bis 18.6., Jülicher Str. 97-109, Aachen, www.ludwigforum.de

Seit mehr als 20 Jahren dokumentiert Armin Linke (geboren 1966 in Mailand) in seinen Fotografien die Auswirkungen der Globalisierung, den Wandel von Städten zu Mega- Metropolen und die Vernetzung der postindustriellen Gesellschaft durch digitale Informations- und Kommunikationstechnologien. Sein Bildarchiv zu den tiefgreifenden ökonomischen, ökologischen und geologischen Veränderungen ist mittlerweile auf 500.000 Aufnahmen angewachsen. „The Appearance of That Which Cannot Be Seen“ (Die Erscheinung dessen, was nicht gesehen werden kann) ist eine multimediale Gesamtinstallation, in der verschiedenste Dialoge, Gedanken und Theorien zur Lesbarkeit von Armin Linkes Fotografien und den damit verbundenen Überlegungen zur Globalisierung zusammengeführt sind.