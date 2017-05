Südstadt Safari #2

Ausgabe Mai 2017

6.5, ab 15h, Kölner Südstadt, weitere Infos auf www.facebook.com/SuedstadtSafari

Trödelmarkt am Bauspielplatz, Lesung in der Apotheke, Musik und Snacks in der Lutherkirche – nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr lädt die Südstadt auch diesen Frühling wieder zur Entdeckungstour ins bunte Kölner Veedel. Ganze 150 Kneipen, Geschäfte, Galerien, Einzelhändler, Kirchen, Theater sowie Restaurants sind Teil der Hopping-Veranstaltung. So dürfen sich die Besucher unter anderem auf Kultur, Street-Food, Live-Musik, Rabatt-Aktionen, Shoppen bis 22 Uhr, Zauberei und an die 60 Konzerte freuen. Das Angebot ist passend zum Veedel vielfältiger denn je. Mit über 220 Programmpunkten und 40.000 erwarteten Gästen präsentiert sich die Südstadt-Safari als größtes Hopping-Format seiner Art im gesamten Rheinland. Das Besondere: Elektro-Tuc-Tucs bringen die Teilnehmer auf Wunsch von A nach B. Und wer sich lieber zu Fuß auf Südstadtsafari begibt, kann sich mit den ausliegenden Programmheften bestens durch den aufregenden Großstadtdschungel navigieren.