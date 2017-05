Die besten Freizeitparks rund um Köln

Ausgabe Mai 2017

Tipps für aufregende Tagesausflüge

Die Freizeitpark-Saison steht vor der Tür, es locken Achterbahnen, Karussells und Wasserbahnen. Grund genug, sich die Parks einmal näher anzuschauen und zu verraten, welche definitiv einen Besuch wert sind. So locken die zahlreichen Vergnügungsparks rund um Köln Besucher jedes Jahr mit neuen Attraktionen und liebevoll gestalteten Themenwelten. Dabei sticht vor allem das „Phantasialand“ in Brühl hervor, das mit den aufregenden Achterbahnfahrten für zusätzliche Adrenalinschübe sorgt. Der „Safaripark Stukenbrock“ hingegen punktet mit der Möglichkeit, Tiere in freier Wildbahn zu erleben und die Gehege per Bus oder Auto zu erkunden. Im „Wild- und Freizeitpark Klotten“ können einige der 50 Wildtierarten sogar in Streichelgehen besucht werden. Und wer lieber eine Miniaturstadt als die Natur betrachtet, ist im „Legoland Oberhausen“ bestens aufgehoben.

