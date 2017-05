Entspannen und Gutes tun

Ausgabe Mai 2017

Thermen & Badewelt Euskirchen unterstützt Euskirchener Tafel e.V. mit blumiger Muttertags-Aktion

Am 14. Mai lässt die Thermen & Badewelt Euskirchen Blumen sprechen. Mit Hilfe einer großen Spendenaktion an Muttertag soll die Euskirchener Tafel e.V. finanziell unterstützt werden. Mittelpunkt der Aktion sind wieder einmal hunderte Orchideen.

Mit über 500 echten Südseepalmen und unzähligen exotischen Pflanzen entführt die Thermen und Badewelt Euskirchen an 365 Tagen im Jahr Wellnesshungrige in ein Südseeparadies direkt vor der Haustür. Damit die Anlage nichts von ihrem einzigartigen paradiesischen Ambiente einbüßt, werden regelmäßig alle abblühenden Orchideen, die in ihrer Blütezeit die gesamte Therme schmücken, ausgetauscht. Bereits zum siebten Mal suchen die Pflanzen für den guten Zweck ein neues Zuhause. Der gesamte Erlös kommt dieses Mal der Euskirchener Tafel e.V. zu Gute.

„Wir möchten mit diesen regelmäßigen Spendenaktionen der gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht werden. Wir haben in der Vergangenheit schon einige regionale Projekte unterstützt“, so Mirja Löhr, Geschäftsleiterin der Thermen und Badewelt Euskirchen. Neben den Blumen erwartet alle Mütter ein entspannendes Muttertags-Programm. Exklusive Aufguss-Zeremonien, ein gratis Lagunen-Drink und weitere Wellness-Highlights entführen alle Mamas in den wohlverdienten Kurzurlaub unter Palmen.