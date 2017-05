Kölns beste Gasthäuser für traditionelle Küche

Ausgabe Mai 2017

Tipps für kulinarische Entdeckungstouren

Kölle es e jeföhl – aber auch ein ganz bestimmter Geschmack. Kölns Traditionshäuser servieren Gerichte, wie es sie schon bei Oma gab. Ob deftige Brauhausküche und Sülze in der „Brauerei zur Malzmühle“ oder Muscheln im „Bieresel“ – wer in Köln nach kulinarischen Highlights sucht, wird hier sicher fündig. So ist „Max Stark“ für den dort servierten Sauerbraten und die frischen Reibekuchen bekannt, während das „Gaffel am Dom“ mit einem hauseigenen Käsereifekeller für mittelalten Gouda aufwartet. Der ist natürlich Teil des traditionellen Halven Hahns. Überaus beliebt ist auch die Kneipe „Bei Oma Kleinmann“, die nach der verstorbenen Kölner Kultwirtin benannt ist und riesige Schnitzel serviert. Eins haben alle gemeinsam: Bei all unseren Tipps finden sich Speisekarten voller Kölscher Köstlichkeiten.

