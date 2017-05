Prominenter Besuch in Brühl

Ausgabe Mai 2017

US-Starregisseur Robert Wilson besucht das Max Ernst Museum Brühl des LVR

Das Max Ernst Museum Brühl des LVR freute sich vergangene Woche über einen spontanen Besuch des US-amerikanischen Regisseurs, Architekten, Bühnenbildners, Lichtdesigners und Videokünstlers Robert Wilson. Auf Einladung von Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Max Ernst und Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland, besuchte Wilson, der als einer der bedeutendsten Repräsentanten des internationalen Gegenwartstheaters gilt, das Max Ernst Museum und war nach dem Rundgang durch das Haus sehr beeindruckt. Selbst inszeniert er als Theaterregisseur auf der Bühne keine realitätsnahen, sondern vor allem surrealistische Szenarien, die zum eigenen Denken anregen sollen.

Neben der großen Beachtung, die er für seine Beteiligung an internationalen Theaterprojekten erhält, ist der 1941 in Texas geborene Amerikaner auch in der Kunstwelt kein unbeschriebenes Blatt. So arbeitet er seit den 1970er Jahren an der Serie „Video Portraits“, in der er Celebrities wie etwa Johnny Depp oder Jeanne Moreau in einem Netzwerk aus Popkultur, Mode, Design und Medien sowie Oper, Literatur und klassischem Tanz porträtiert. Zurzeit inszeniert er bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen das Stück „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann in Koproduktion mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus.