Ausgabe Mai 2017

6.-21.5., diverse Veranstaltungsorte in Köln, Tickets unter Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de

Vom 6. bis 21. Mai lädt „Sommerblut“, das „Festival der Multipolarkultur“, zu 35 Veranstaltungen mit über 220 Künstlern an 24 Veranstaltungsorten. Der Schwerpunkt „Rausch“ wird in einem Mix aus Tanz, Theater, Performance, Musik, Ausstellungen, Lesungen und Literatur-Oper aufgegriffen. Bei der Eröffnung am Samstag, 6 Mai im Comedia Theater tritt unter anderem Gerd Köster (Foto) auf. Der Sänger und Hörbuch-Sprecher liest einen Text der Jazz-Ikone Mezz Mezzrow über eine wilde Nacht.