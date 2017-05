Ausgabe Mai 2017

New York. Hafen. Mole number four. Hier betritt unter den Einwanderern aus Europa ein deutscher Jude 1844 das amerikanische Festland. Sein Name: Heyum Lehmann. Bald aber bekommt er einen neuen: Henry Lehman. Wie viele emigrierte Juden beginnt er als Hausierer, bevor er in die Textilbranche einsteigt und schließlich in Montgomery, Alabama, ein eigenes Geschäft eröffnet. Kurz darauf folgen ihm seine beiden Brüder, und bald schon beginnt das Geschäft rasant zu wachsen. Aus dem Verkauf von Textilien wird der Handel mit Baumwolle, wird die Spekulation mit Rohstoffen, bis schließlich die Waren mehr und mehr in den Hintergrund geraten und nur noch eines im Zentrum steht: das Geld.

Binnen 150 Jahren wird aus dem kleinen Familienunternehmen der Lehmann-Brüder eine der erfolgreichsten Investmentbanken der Welt. Visionär und geschäftstüchtig gelingt es über Generationen, das Imperium auszubauen und sogar Krisen als Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Immer rasanter und atemloser entwickelt sich der Finanzmarkt, den die Investmentbank Lehman Brothers entscheidend mitprägt, immer waghalsiger werden die Spekulationen. Das Ende ist wohlbekannt: 2008 kommt es mit dem Untergang der Bank zu einem Kollaps an den Finanzmärkten, der weltweit katastrophale Auswirkungen hat.

Mit LEHMAN BROTHERS. erzählt der italienische Dramatiker Stefano Massini in epischer Form vom Aufstieg und Fall einer jüdischen Familiendynastie. Gleichzeitig entwirft er in großartigen Bildern und frei von ideologischer Färbung eine Chronik des Handels und der Spekulation mit Geld.

Die deutsche Erstaufführung des Stücks in der Regie von Stefan Bachmann entstand als Koproduktion mit dem Staatsschauspiel Dresden. Die Kölner Premiere wurde im Rahmen der lit.COLOGNE präsentiert.