Naturkunde für jedermann

Ausgabe Mai 2017

Museen für Abenteurer und Entdecker in NRW

Eltern bekommen für gewöhnlich Schweißausbrüche bei dem Gedanken daran, Kinder von einem Besuch in ein Museum zu überzeugen. Staubige Vitrinen und ellenlange Beschreibungstafeln lassen in der Regel die wenigsten Kinderaugen erstrahlen. Viele Ausstellungshäuser beweisen aber in diesen Tagen, dass Naturkunde nicht zwangsläufig staubtrocken und eintönig sein muss. Ob Dinosaurierjagd, Weltreisen, interaktive Spiele oder Experimente, für Kinder wird einiges aufgefahren damit sie auch in der Schule ungeniert von ihrem Museumstrip berichten können. Eine Auswahl der interessantesten Naturkundemuseen in NRW – unter anderem mit dem Neanderthal Museum in Mettmann – haben unsere Kollegen vom Kölner Stadt-Anzeiger zusammengetragen.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.