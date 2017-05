„ROCK YOUR LIFE“: BiFi rockt die Festival-Saison 2017

Ausgabe Mai 2017

Anzeige: Na endlich! Auf diesen Headliner haben alle Festivalgänger gewartet! BiFi ist ab sofort als Main Snack bei Rock am Ring, Airbeat One, Chiemsee Summer sowie Highfield bestätigt.

Je länger der Tag auf dem Festival, desto größer der Wunsch nach einem herzhaften Snack. Und wenn das Magenknurren lauter wird als der Sound aus den Boxentowern, dann ist BiFi der perfekte Wegbegleiter. Der handliche Snack sorgt dafür, dass die Laune bis zum nächsten Lieblings-Act oben bleibt und das ganz ohne langes Anstehen an der Pommesbude.Die Pause zwischen den Acts dauert zu lange? Kein Problem und ab zur BiFi Arena! Hier können Fans das BiFi Animal hautnah im Meet & Greet erleben. Neben den besten Snacks der Welt erwarten die Besucher in der BiFi Area auch verschiedene Challenges, bei denen sie sich untereinander battlen können. Ob beim Bubbleball das gegnerische Team wegkicken oder im Wurst-to-Wurst Combat gegeneinander antreten. Das ist nichts für Weicheier.

Gestartet wird mit dem größten Musikfestival in Deutschland und einem wahren Klassiker im Festival-Kalender: BiFi rockt mit den besten Rockbands die Bühne bei Rock am Ring. Über 86.000 Besucher werden erwartet, wenn der Boden am Nürburgring vom 02.-04. Juni zum Beben gebracht wird. Lust auf mehr? Auch abseits des Festivalgeländes gibt BiFi allen Fans ab sofort die Chance überall dabei zu sein. Auf der BiFi-Facebook-Page erwarten Festival-Fans spannende Ticketverlosungen. Die Aktionsverpackungen sind mit einem Aktionscode versehen, der auf der BiFi Website unter www.bifi.com/rockyourlife eingegeben werden kann. Mit attraktiven Gewinnspielen wird es den Teilnehmern ermöglicht, einen von Millionen Preisen zu gewinnen – von BiFi-Merchandise-Artikeln über FlixBus-Gutscheine bis hin zu heißbegehrten Festival-Tickets.

Festivalfans aufgepasst: BiFi verlost zusammen mit uns 1×2 Weekend Festival Tickets inkl. Camping und Parken für das Rock am Ring Festival! Jetzt mitmachen und mit etwas Glück hautnah dabei sein!

Einsendeschluss ist der 25.5.

