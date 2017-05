Die Besucher – Sturm auf die Bastille

Ausgabe Mai 2017

F, 2017, R: Jean-Marie Poiré, FSK: 6, VÖ: 12.05.

Beim Versuch wieder in ihre Zeit zurückzukehren, landen Godefroy le Hardi und sein treuer Knappe Jacquoille in einer Epoche voller tiefgreifender politischer und sozialer Umbrüche: der französischen Revolution… Eine gefährliche Ära, in der die nachkommen von Jacquouille La Fripouille – ihres Zeichens überzeugte Revolutionäre – gerade das Schloss der Montmirails konfiszieren. Bei den Aufständigen handelt es sich um einen Haufen arroganter Aristokraten, deren Leben nun am seidenen Faden hängt.

Wir verlosen 2 x die DVD und 1 x die Blu-Ray

Einsendeschluss ist der 24.5.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!