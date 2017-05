17. Kölner Lichter

Ausgabe Mai 2017

15.7., Programm im Tanzbrunnen ab 20.15h, Hauptfeuerwerk 23.30h, www.koelner-lichter.de, Eintritt frei

Einzigartige Kulisse, spektakuläres Feuerwerk, Songs zum Mitsingen. Für das diesjährige Motto „Das Köln-Experiment“ ließen sich die Veranstalter von Europas größtem musiksynchronen Höhenfeuerwerk etwas ganz besonderes einfallen. So konnten die Besucher ihre ganz persönlichen Lieblingslieder einreichen. Aus über 1.400 eingegangen Musikwünschen, wählte eine Jury 20 finale Feuerwerkstitel – von Kölsch-Klassikern über Songs internationaler Stars bis hin zu bekannten Kinderliedern. Auch zahlreiche Chöre meldeten sich zur Unterstützung des Mitsing-Events. Mitten in Köln soll so das große Experiment gelingen: Der größte Chor Deutschlands singt eine Feuerwerksmusik!

Von Cat Ballous „Et jitt kei Woot“ und „Stammbaum“ von den Bläck Fööss über John Lennons „Imagine“ und „Angels“ von Robbie Williams bis hin zu „Biene Maja“ und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ – die Titelliste der Kölner Lichter 2017 ist bunt gemischt. Die Musikstücke, welche auch über die am Rheinufer aufgestellten Beschallungstürme übertragen werden, wurden vom Chor des WDR professionell eingesungen und von der kölschen Band „Höhner“ instrumental eingespielt. Neben dem Hauptfeuerwerk um 23.30 Uhr, dürfen sich die Veranstaltungsteilnehmer zusätzlich auf ein breites Rahmenprogramm, sechs Begrüßungsfeuerwerke sowie den RheinEnergie Fotowettbewerb freuen. Die meisten Karten für Schiffe und Locations an Land sind bereits ausverkauft – der überwiegende Teil der Uferbereiche ist jedoch kostenfrei zu begehen.