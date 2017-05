Digital Derby, Köln vs. Düsseldorf

Ausgabe Mai 2017

24.5 + 27.5, 22h, Colonius & Rheinturm

Im Rahmen eines digitalen „Hau-den-Lukas-Wettbewerb“ wird die Deutsche Telekom die Funktürme von Köln und Düsseldorf mit Lichtinstallationen erstrahlen lassen. Während am Mittwoch Unternehmen um die Krone des Digitalisierungschampions kämpfen, treten am Samstag Kölner und Düsseldorfer Schulen gegeneinander an. Die Hammerschläge auf Hau den Lukas werden in digitale Signale übersetzt. Je höher die Schlagkraft, desto stärker die Signale. Die beiden Funktürme Colonius in Köln und Rheinturm in Düsseldorf funktionieren dabei als Digitalanzeiger. Hier werden die Signale als spektakuläre Lichtspiele dargestellt.

Die internationale Künstlerkooperative Urbanscreen verwandelt die beiden Betonschäfte dafür in die weltweit größte interaktive Video-Mapping-Fläche. Während des Derbys scheint sich der Beton der beiden Funktürme in digitale Wellen, Vernetzungen und Energieströme aufzulösen. Wer nicht live dabei sein kann, kann sich die Lichtinstallation per Online-Livestream im Internet anschauen. In die Wertung für den Unternehmenswettstreit fließen zu gleichen Teilen die Signalstärken sowie die Digitalisierungspunkte, die von den Unternehmen im Rahmen der Anmeldung gesammelt wurden ein. Die Schulwertung erfolgt über eine Kombination aus Hammerschlag und digitalem Voting.

Infos zu Bewerbungsmöglichkeiten und Preisen gibt es unter www.digitalderby.de.