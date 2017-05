Ein Raum voller Räume

Ausgabe Mai 2017

Pädagogische Ausstellung in Bonn

Im Bild ist ein Bild ist ein Bild. Der oft zitierte Spiegeleffekt findet sich auch in den Bildern von Karin Kneffel (*1957 in Marl). Diese bewegen sich an der surrealen Grenze zwischen Traum und Realität. Die Ausstellung „Karin Kneffel – Bild im Bild“ im Kunstmuseum Bonn wurde für Kinder und Jugendliche konzipiert, um ihnen das Spiel von Schein und Sein, eine der ältesten Sprachen der Kunst, näher zu bringen. Die Ausstellung wird begleitet von zahlreichen Workshops. Kneffel war Meisterschülerin Gerhard Richters und hat seit 2008 eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München inne.

„Karin Kneffel – Bild im Bild. Ausstellung für Kinder und Jugendliche“, Kunstmuseum Bonn, Di-So 11-18h, Mi 11-21h, 30.4. bis 3.9.