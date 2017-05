Große Marken für kleines Geld

Ausgabe Mai 2017

Die besten Outlets und Werksverkaufsstandorte rund um Köln

Wer ein bisschen Zeit aufwenden und nicht zwingend in ein Geschäft in unmittelbarer Nähe gehen möchte, für den lohnt sich der Weg in einen der vielen Outletshops rund um Köln. Dort lassen sich auf bestimmte Marken teilweise bis zu 70% auf den regulären Preis einsparen. Ob Zalando, Globetrotter oder Nike, diese und viele weitere namhafte Anbieter locken Kunden mit Kampfpreisen in ihre Häuser. Die Kollegen vom KSTA haben einmal die lohnenswertesten Outletstores zusammengetragen.

