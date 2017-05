Ausgabe Mai 2017

18.5, 20h, Eltzhof das KulturGut, Tickets

Messerscharfe Analysen, feinsinnige Pointen – mit seinem siebten Soloprogramm „Das Letzte“ präsentiert sich Wilfried Schmickler, der Scharfrichter unter den deutschen Kabarettisten, als wortgewandter Kritiker unserer Zeit. So gelingt es dem Satiriker auf humoristische Weise aufzuzeigen, dass man dem Vakuum des Misstrauens dieser Tage am besten mit scharfer Zunge und Unterhaltung entgegentritt – denn das Letzte, was die Zukunft brauche, sei Frust und Verdruss.