Ausgabe Mai 2017

15.5., 20.30h, Atelier Theater

Die Schauspielerin und Kabarettistin Beate Bohr zieht in ihrem aktuellen Solo-Programm Parallelen zwischen der Welt der Menschen und dem Reich der Tiere. Die Ähnlichkeiten, die die Wahlkölnerin dabei zutage fördert, sind frappierend, witzig und auch manchmal auch verstörend. In jedem Fall wird ihr virtuoses Wechselspiel aus Stand up und Slapstick sehr unterhaltsam sein.