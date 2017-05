Erdbeersaison in NRW

Ausgabe Mai 2017

Die besten Stellen zum Selberpflücken

Auch wenn es die Obstbauern wegen des Frosts im April nicht leicht hatten und erhebliche Teile ihrer Ernte einbüßen mussten, müssen Erdbeerfreunde in diesem Jahr dennoch nicht auf ihr Lieblingsobst verzichten. Zwar startete die Saison wegen der Frostschäden etwas später, angeboten wird das heimische Obst seit diesen Tagen aber trotzdem schon. Wer sich also bereits die Rezepte für Erdbeerkuchen, Marmelade oder Milkshakes rausgesucht hat, findet bei den Kollegen vom KSTA die besten Standorte in NRW, um sich die leckere Hauptzutat dafür ab Ende Mai sogar selbst zu pflücken.

