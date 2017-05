Ausgabe Mai 2017

Kostenfreies WLAN jetzt auch auf den Kölner Ringen

Das HOTSPOT.KOELN-Netz wächst weiter. Stadtdirektor Dr. Stephan Keller und NetCologne-Geschäftsführer Timo von Lepel schalteten am 11. Mai 2017 gemeinsam die nächste Ausbaustufe des kostenfreien WLANs in Köln frei: Ab sofort sind auch die Kölner Ringstraßen mit 60 neuen Hotspots durchgängig vernetzt. Köln gehört in Sachen kostenfreies WLAN zu den digitalen Hochburgen Deutschlands. „Wir sind vor drei Jahren mit dem Projekt HOTSPOT.KOELN gestartet und haben bis heute gemeinsam mit NetCologne bereits über 850 Hotspots in Köln errichtet“, sagte Dr. Stephan Keller. „Mit der Freischaltung der Kölner Ringe setzen wir jetzt einen weiteren wichtigen Meilenstein um und unsere Vision von einem breit angelegten WLAN-Angebot für die Domstadt nimmt immer mehr Gestalt an“, so Keller.

Leistungsstarke Antennen: 1 GB Anbindung

HOTSPOT.KOELN ist nicht nur für ausländische Touristen interessant, die Roaming Gebühren umgehen wollen, sondern aufgrund der Schnelligkeit auch für alle anderen Nutzer. Die einzelnen Access Points sind per Glasfaser mit einer Bandbreite von bis zu 1Gbit/s angebunden und oft leistungsstärker als lokale Handynetze. Damit sind sie auch den Herausforderungen von Großevents wie Karneval oder den Besucherströmen an Weihnachten gewachsen.

So funktioniert HOTSPOT.KOELN

Das Einloggen in das Netzwerk ist einfach: Über die Handy-Einstellungen wählt man unter dem Menüpunkt WLAN „HOTSPOT.KOELN“ aus, stimmt den allgemeinen Nutzungs-bedingungen zu und kann dann sofort starten. Die Angabe von persönlichen Daten ist hierzu nicht nötig. Der Surfspaß ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt. Danach kann man sich sofort erneut anmelden – so oft man will.