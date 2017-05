BOOTBOX – In- & Outdoor Fitness

Ausgabe Mai 2017

Neue Premium Fitnesslocation in Köln-Ehrenfeld

Still und heimlich wurde Ende 2016 eine neue Premium Fitness Location in Ehrenfeld eröffnet: die BOOTBOX des Kölner Unternehmens Original Bootcamp. Auf insgesamt 550qm entstand eine Fitnesslocation mit fest installiertem Outdoor Fitness Bereich aus echtem Schiffsbauerholz, sowie eine Eventküche für Kochkurse. Im Gegensatz zu klassischen Studios werden in der Bootbox ausschließlich feste Kurse mit einer Laufzeit von 8 Wochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Zudem sind die Kurse auf maximal 12 Teilnehmer beschränkt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten. Das Konzept hat sich bewährt und die ersten 100 Teilnehmer sind begeistert von dem Konzept und der persönlichen Atmosphäre.

Bootbox, Widdersdorfer Straße 217, Weitere Infos unter www.bootbox.de