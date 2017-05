Fitness im Freien

Ausgabe Mai 2017

Kostenlose Sportangebote in Köln

Wer sich körperlich fit halten oder auspowern will, muss nicht immer gleich in das Fitnessstudio um die Ecke gehen. Gerade jetzt wo das Wetter wieder besser wird, ist auch niemand mehr zwingend auf die überdachten Muckibuden angewiesen. Joggen, Fahrradfahren oder Inlineskaten ist im Freien sowieso am schönsten. Aus diesem Grund haben sich die Kollegen vom KSTA die Mühe gemacht, die besten Trimm-dich-Pfade und Outdoor Fitness Parks für alle Sportbegeisterten zusammenzutragen.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.