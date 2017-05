Ausgabe Mai 2017

20. – 21.05, Kölner Südstadt, Bayenthal, Rodenkirchen, Sürth und Meschenich, www.koeln-sued-offen.de



Erst schien die Kunstveranstaltung ausfallen zu müssen, nun feiert „Köln Süd offen!“ eine neuen Anmelderekord. Ein Wochenende lang werden ganze 96 Künstler an insgesamt 36 Orten ihre Werke präsentieren. Weil Arnd Schäfer von der Kunst-Plattform Grevy mit Unterstützung von Marc Loecke und Oliver-Ben Köhler, Inhaber der „Freien Gestalterischen Republik“, kurzfristig die Organisation übernahm, wird das 2005 ins Leben gerufene Event auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Künstler-Ateliers der Südstadt locken. Doch auch angrenzende Standorte nehmen an der Veranstaltungsreihe teil. So bereichern Ausstellungen im Rheinauhafen, in Bayenthal und Rodenkirchen sowie die „Initiatve Südart“ in Meschenich das Programm. „Köln Süd offen!“ erhält in der verstärkten Formation neuen Input und ermöglicht eine behutsame Weiterentwicklung. Dazu zählen eine neue Webseite mit allen Informationen zur Veranstaltung, den Künstlern und Sponsoren sowie eine interaktive Karte für die einfachen Navigation zu den einzelnen Locations.