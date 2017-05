3. DuMont LiveKon Food Market

Ausgabe Mai 2017

Sa, 20.5., 12h-20h + So, 21.5., 11h-18h, DuMont-Kunsthalle in Niehl



Über 20 Food-Trucks, zahlreiche Genussmanufakturen – beim dritten Food Market der DuMont LiveKon wird den Besuchern so einiges geboten. Ein Wochenende lang können hier handgemachte Köstlichkeiten sowie süße und herzhafte Streetfood-Spezialitäten verköstigt werden. Auch diesmal sind wieder einige neue Anbieter dabei. Zum ersten Mal wird es so Pizza aus dem Steinofen, peruanisches Streetfood sowie polnische Spezialitäten geben. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher natürlich auch auf bewährtes „Klassisches“ wie Burger, Satay-Spieße und süße Köstlichkeiten wie Churros freuen. Erstmals dabei sein wird auch Bier-Sommelier Michael Busemann, der den Besuchern einen Einblick in die Vielfalt des Craft Beers vermitteln will.

Die Getränke werden an Original-Trucks ausgeschenkt: Gaffel-Kölsch, Wein und Softdrinks gibt‘s am Gaffel-Truck oder am knallroten Original-Doppeldeckerbus aus London, der auf seinem offenen Oberdeck zum Verweilen mit bestem Blick auf Food Market und Besucher einlädt. Zum gelungenen Open Event für die ganze Familie machen den Food Market die Attraktionen für die kleinen Gäste. Es gilt ein Mindestverzehr von vier Euro (einlösbar nur für Kaltgetränke). Für Kinder unter 14 Jahren und ABOCARD-Inhaber entfällt dieser.