Startet mit Micky und seinen Freunden ins große Fahrrad-Abenteuer!

Ausgabe Mai 2017

Anzeige: Ob die morgendliche Fahrt zur Schule, der Familienausflug am Wochenende oder mit den besten Freunden in die Pedale treten – Radfahren hält nicht nur fit, es macht auch Spaß!

Damit Kinder und Familien mit viel Freude an Bewegung und verkehrssicher auf zwei Rädern unterwegs sind, startet Disney gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW) ab April den Disney Mach mit! – Fahrrad Sommer. Mit im Gepäck: Tipps und Tricks rund ums sichere Radeln, spannende Ausflugsziele, coole Aktionen und tolle Gewinnspiele. Seid dabei, schwingt euch aufs Rad und gewinnt mit etwas Glück den Hauptpreis! Unter dem Motto „Radel dich nach Disneyland Paris“ wartet auf den Gewinner eine Reise nach Disneyland Paris für die ganze Familie!

Hier kommen ein paar Tipps, was an eurem Fahrrad alle dran sein muss, denn: damit ihr auf der Straße fahren dürft, muss euer Rad „verkehrstauglich“ sein – und da schreiben die Behörden eine ganze Menge Dinge vor. Aber keine Angst: Mit dieser Liste behaltet ihr den Überblick.

1. Ihr braucht zwei Bremsen, für jedes Rad eine.

2. Rückstrahler: Von diesen Reflektoren braucht ihr einige rund um euer Rad. Vorne müsst ihr einen weißen Rückstrahler haben, hinten einen großen roten und sogar noch einen kleinen roten. Auch die Pedale brauchen jeweils zwei Reflektoren, die nach vorne und hinten abstrahlen. Zuletzt sorgen an den Speichen eurer Räder jeweils zwei gelbe „Katzenaugen“ für Sichtbarkeit von der Seite. Ebenfalls erlaubt sind Reflexstreifen auf den Reifen oder reflektierende Speichenclips an allen Speichen.

3. Beleuchtung: Vorne muss ein weißer Scheinwerfer angebracht sein, hinten ein rotes Rücklicht.

4. Und nicht vergessen: An ein verkehrssicheres Fahrrad gehört auch eine hell tönende Klingel!

Es gibt aber auch ein paar Dinge, die zwar nicht Pflicht sind, aber trotzdem an einem Fahrrad nicht fehlen sollten, um euch zu schützen und das Rad noch praktischer zu machen:

5. Ein Kettenschutz ist wichtiger, als man denkt, denn beim Treten kann sich sonst dein Hosenbein im Zahnrad verfangen. Das gibt nicht nur Risse und Flecken, sondern kann auch böse Stürze zur Folge haben.

6. Schutzbleche bewahren euch vor Dreck und Feuchtigkeit. Man will schließlich nicht aussehen wie ein Troll, wenn man in der Schule ankommt!

7. Ein Gepäckträger oder sogar ein Fahrradkorb ist sehr praktisch, wenn ihr etwas zu transportieren habt. Da passt vom Schulranzen bis zum Schwimmzeug alles rein.

8. Mit einem Fahrradständer könnt ihr euer Rad fast überall einfach abstellen. Kein Umfallen oder mühsames Ausbalancieren mehr.

9. Um sicher unterwegs zu sein, solltet ihr natürlich einen Fahrradhelm tragen. Wie dieser aussieht, ist egal. Wichtig ist aber, dass er gut sitzt und beim Fahren nicht verrutscht!

Viele Tipps rund ums Radfahren, tolle Gewinne und jede Menge Ideen für den Sommer 2017 findet ihr auf www.disney.de/mach-mit.